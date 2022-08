Com estádio Helvídio Nunes liberado, Picos e Ferroviário-PI abrem Série B amanhã (27)

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) confirmou que o Estádio Helvídio Nunes, em Picos, será o local do jogo de abertura da Série B do Piauiense 2022. Lá, o zangão vai receber o Ferroviário-PI, às 20h deste sábado (27). Dúvida até a semana passada, o local recebeu a aprovação do Corpo de Bombeiros após passar por reformas nas arquibancadas, banheiros, no seu entorno, além do gramado.

Os laudos foram entregues na FFP nesta semana. Com isso, a SEP poderá mandar todos os seus jogos no local. A primeira rodada da Série B do Piauiense terá ainda o confronto entre Tiradentes e Comercial, marcado para às 16h do domingo (28), no Lindolfo Monteiro. Já o Piauí estará de folga na rodada e só fará a estreia no dia 31 de agosto também diante do Ferroviário-PI, em Parnaíba.

(Foto: Reprodução / Instagram / SEPOficial)

O estadual será disputado em três fases. Na primeira delas, os clubes jogarão entre si em turno único, apenas em jogos de ida. As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, que serão disputaras em jogos de ida e de volta, com a vantagem para a equipe com o melhor índice técnico. A final será disputada em jogo único.

Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Campeão e vice garantem vaga na Série A do Piauiense em 2023.

Com informações da FFP