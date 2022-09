Comercial goleia em casa e garante acesso à Série A do Piauiense

O Comercial goleou o Tiradentes por 4 a 1 na partida de volta da semifinal da Série B do Campeonato Piauiense nesta quarta-feira (21/09). A vitória garantiu ao Bode de Campo Maior acesso à elite do futebol estadual e, de quebra, assegurou vaga na decisão da segunda divisão.

Em casa, no estádio Deusdeth de Melo, o time azulino saiu na frente ao 12 minutos do primeiro tempo. Lenílson recebeu da esquerda, chutou cruzado e certou o gol. O Tiradentes cresceu em campo e perdeu oportunidades de empatar. Porém, foi o Comercial que ampliou. Aos 34 min, Fabinho Paulista cobrou falta e a bola sobrou para Lelílson ampliar.

Foto: Divulgação / FFP

O time de Campo Maior voltou a balançar a rede aos 22 min, quando Luquinha recebeu passe de Sidney e mandou para o gol. O Tiradentes ensaiou uma reação e diminuiu com Kary, aos 36 min. O Bode selou a vitória 42 min com Naylan, que fechou o placar. Final: Comercial 4 x 1 Tiradentes.

O time azul e branco construiu o resultado no jogo de ida, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Comercial venceu por 1 a 0 e entrou num Deusdeth de Melo sem a presença do torcedor -- o estádio não apresentou os laudos exigidos pela Federação de Futebol do Piauí (FFP) -- nesta tarde com a vantagem de até perder por um gol de diferença. Na fase de classificação, o Comercial fez a segunda melhor campanha.

