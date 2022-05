Copa do Brasil: Altos não consegue virar e Flamengo garante vaga para as oitavas

Flamengo e Altos se enfrentaram no Estádio Raulino de Oliveira no dia 11 de maio pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, disputada no Albertão, o Flamengo com uma equipe reserva venceu por 2 a 1, e contava apenas com um empate para avançar para as oitavas de finais. Diante deste confronto, o Flamengo foi considerado o grande favorito para passar para a próxima etapa, e apesar das tentativas do Altos fazer o possível e o impossível para mudar esse prognóstico, deu a lógica.



O MOMENTO DAS EQUIPES

O Altos sabia que a tarefa de eliminar o Flamengo não era nada fácil, e até tentou aproveitar-se da crise do adversário para tentar um milagre. A equipe piauiense, apesar de chegar nesta fase da Copa do Brasil, não vive um grande momento, onde está nas últimas colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos, tendo 1 vitória e 4 derrotas do total.

O Flamengo também não atravessa um momento muito tranquilo, já que há muita pressão em cima do técnico Paulo Sousa, que não vem conseguindo fazer a equipe jogar um bom futebol, do departamento médico, que não tem conseguido colocar os jogadores aptos a jogar, e dos dirigentes. A pressão se tornou ainda maior depois da derrota para o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Mané Garrincha.

Apesar do mau momento do Mengão, que ainda precisa se dividir em mais outras duas competições, ainda assim a equipe rubro-negra foi a favorita para vencer essa partida. Isto é o que indicavam as melhores casas de apostas como a Brazino777, por exemplo, que ofereceu odds de 1.071 para a vitória do Flamengo, ou seja, probabilidade de vitória de 93,4%, contra 29.00 para a equipe piauiense, com apenas 3% de chances de ganhar o jogo e se qualificar.



Fonte: Z1Portal

O JOGO DE VOLTA

O primeiro tempo foi marcado pelo fechamento na linha defensiva o time do Piauí, impedindo ao máximo que os rubro-negros se aproximassem, o que resultou em somente 2 finalizações da equipe carioca. Já o segundo tempo foi mais movimentado: após o pênalti sofrido por Lázaro e marcado por Gabigol, Altos reagiu e conseguiu se impor mais no campo de ataque do adversário. O susto fez com que o Mengão se despertasse e marcasse novamente, dessa vez com um gol de cabeça de Victor Hugo, que marcou seu primeiro gol enquanto profissional.

Dado o mau momento que ambos os times vêm enfrentando, os critérios de análise para previsão deste confronto precisaram então ser o talento individual e entrosamento dos jogadores de cada equipe, o histórico e o peso das camisas. Aos que se interessam pela Copa do Brasil e querem tentar a sorte, utilizar sites de apostas como a Brazino777 pode ser interessante para as apostas. Para conhecer mais detalhes, confira a análise da Brazino777 feita pelo site Wincomparator , que aponta essa casa como uma das mais assertivas do momento.

Para este confronto de volta, o técnico Diá mandou o mesmo time da primeira partida, que teve: Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Maroni, Sousa Tibiri e Diego Viana; Betinho, Eliélton e Manoel, este último, fez um golaço de bicicleta no jogo de ida, e era uma das armas da equipe piauiense para tentar surpreender o Flamengo - mesmo que sem sucesso.



Fonte:Torcedores

