Copa do Brasil: CBF define data e horário da partida entre ABC-RN e Altos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data e o horário da partida entre ABC-RN e Altos, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O único representante piauiense que está na competição vai enfrentar a equipe potiguar no próximo dia 16 de março, às 16h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Equipe eliminou o Sport-PE e agora enfrenta o ABC-RN na Copa do Brasil (Reprodução/Instagram/Altos)

Se avançar de fase, o Jacaré pode embolsar uma cota de cerca de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). O duelo é em jogo único, e não tem a vantagem dos pênaltis. Caso permaneça o empate ao fim dos 90 minutos, a decisão irá para os pênaltis. As duas equipes também devem se enfrentar outras vezes em 2022, já que ambas estão na Série C do Campeonato Brasileiro.

Antes do duelo pela Copa do Brasil, o Altos tem ainda um confronto com o Fluminense-PI, às 17h45, no sábado, pelo Campeonato Piauiense. Já o ABC-RN enfrenta no domingo o Potiguar de Mossoró, pelo Campeonato Potiguar.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no