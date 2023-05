Copa do Brasil: Fla-Flu, Grêmio x Cruzeiro, Sport x São Paulo; veja mais confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira (02), em sorteio, no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. As partidas serão realizadas nas semanas de 17 e 31 de maio. Vejas os jogos abaixo:



Fluminense x Flamengo

Sport x São Paulo

Grêmio x Cruzeiro

Atlético-MG x Corinthians

Palmeiras x Fortaleza

Santos x Bahia

Athletico-PR x Botafogo

América-MG x Internacional

A CBF informou ainda que vai realizar um novo sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e da grande decisão.

A Confederação irá distribuir uma premiação recorde neste ano. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases.

