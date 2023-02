Copa do Brasil: Fluminense-PI encara Ponte Preta-SP e Parnahyba enfrenta Botafogo-SP

Fluminense-PI e Parnahyba conheceram, na tarde desta quarta-feira (08), os seus adversários na Copa do Brasil. O sorteio da 1° fase da competição mais democrática do país ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.



(Foto: Reprodução/Instagram)

O Vaqueiro encara a Ponte Preta (SP) nesta primeira fase. Já a equipe do Tubarão enfrentará o Botafogo, também de São Paulo. Por causa do ranking da CBF, os times piauienses vão jogar em casa. A partida do Flu acontece em Teresina, enquanto que a de Parnahyba será realizada no litoral do Estado. As datas para estes confrontos ainda serão divulgadas.

Esta edição terá uma premiação recorde de R$ 420 milhões, com aumento no valor das cotas em todas as fases.

Os jogos da competição serão realizados nos dias 22 de fevereiro e 1º de março — mas as datas de algumas partidas podem ser alteradas por transmissões de TV e adequação de calendário.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em partida única. Os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam pelo empate, mas na condição de visitantes.

