Copa do Brasil: Fluminense-PI estreia nesta terça-feira (28) contra a Ponte Preta

O Fluminense-PI vai estrear na Copa do Brasil nesta terça-feira (28) contra a Ponte Preta, pela primeira fase da competição. Os visitantes desembarcaram em Teresina no Aeroporto Petrônio Portela por volta das 14h30 do último domingo (26). E já fizeram o reconhecimento do gramado do Estádio Lindolfo Monteiro, palco da partida.

Equipe paulista fez o reconhecimento do gramado do Lindolfo Monteiro (Foto: Ascom / Ponte Preta)

Seguindo o regulamento da Copa do Brasil, o confronto acontece em jogo único e o Vaqueiro tem o mando de campo por estar em colocação inferior no Ranking Nacional de Clubes.

(Foto: Reprodução/Instagram/Fluminense-PI)



Os visitantes têm a vantagem de avançar de fase com apenas um empate. Se passar, o Flu-PI pegará o ganhador de Cordino-MA e Brasil de Pelotas, fora de casa, também em confronto único.O juiz do jogo é o paranaense Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Roberto Rivelino dos Santos Junior. O piauiense Jardiel da Rocha Soares atuará como quarto árbitro.

Já a equipe do Parnahyba enfrentará o Botafogo, também de São Paulo, só que na quarta-feira (01). Por causa do ranking da CBF, os times piauienses vão jogar em casa. Esta edição terá uma premiação recorde de R$ 420 milhões, com aumento no valor das cotas em todas as fases.

