Copa do Brasil: Fluminense-PI pega Santos nesta terça de olho em cota milionária

O Fluminense-PI recebe hoje (08) o Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Após passar de fase vencendo o Oeste-SP por 2 a 0, o time piauiense entrou no caminho do Peixe. O Santos do técnico Fabián Bustos retorna ao Piauí após três anos. Na última passagem pelo estado, goleou o Altos por 7 a 1 na Copa do Brasil de 2019, jogo que foi disputado no mesmo palco desta noite: o Estádio Albertão.

Só que desta vez, o time da Vila deve pegar um Fluminense-PI entusiasmado, após passar da primeira fase. O Flu-PI também quer a vitória, porque está de olho em um outro motivo muito importante: a cota milionária para quem se garantir na fase seguinte, de cerca de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Flu-PI encara o Santos no Albertão (Foto: Reprodução/Instagram/Fluminense.ec)

Os dois representantes do estado na competição Altos e Flu-PI, já embolsaram 750 mil reais cada por passarem da primeira para a segunda fase na edição deste ano. Somados aos 620 mil de cota de participação, cada um desses dois times somaram até aqui mais de 1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais), valor que já garante o custeio de boa parte das despesas do calendário.

O jogo entre Fluminense-PI e Santos é logo mais às 21h30, no Albertão. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio. Os valores são: arquibancada cabine: R$80 (inteira) e R$ 40 (meia). E a arquibancada placar: R$50 (inteira) e R$25 (meia).



