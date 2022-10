Copa do Brasil Sub-20: Em Teresina, Flamengo do Rio volta a vencer e elimina Fluminense-PI

Neste domingo (23), atuando debaixo de muito calor no Estádio Lindolfo Monteiro em Teresina, os Garotos do Ninho voltaram a vencer o Fluminense (PI), dessa vez por 1 a 0, com gol de Zé Welinton. Com o placar agregado de 4 a 1, os cariocas garantiram a vaga na semifinal da Copa do Brasil com 100% de aproveitamento. A boa vitória rubro-negra por 3 a 1, no jogo de ida disputado segunda-feira passada, na Gávea, foi importante para dar tranquilidade para o jogo da volta.

O jogo

Aos sete minutos, Ryan Luka rolou para Matheus Gonçalves. Ele bateu de primeira, mas a bola explodiu no travessão do goleiro piauiense Gabriel Resende. Aos 15 minutos, Zé Wellinton cobrou falta com extrema perfeição, colocou a bola no ângulo, e abriu o placar para o Mengão.

(Foto: Divulgação / CR Flamengo)

O calor era muito intenso, e castigava demais. Ciente disso, o Mais Querido administrou muito bem a vantagem obtida no placar agregado, e jogando com a posse de bola e controle técnico do jogo, viu o tempo passar sem levar muitos sustos. Aos 23 minutos, Petterson fez boa jogada individual e bateu forte, para defesa de Gabriel Resende, na última chance dos Garotos do Ninho no jogo.

O adversário na luta pela vaga na final sairá do confronto entre Ceará e Cruzeiro, que jogam a volta amanhã. O Ceará venceu a ida por 2 a 1, em Belo Horizonte.



