Copa do Brasil Sub-20: Flu-PI e Flamengo do Rio fazem jogo decisivo no domingo (23)

No próximo domingo (23), às 15h, tem Fluminense-PI e Flamengo do Rio no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Um dos jogos mais importantes para o Sub-20 do Piauí. O Flu perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Em jogo disputado no início da semana na Gávea, Rio de Janeiro, quem se deu melhor foi o Flamengo-RJ, que venceu por 3 a 1 e ficou com boa vantagem para a partida de volta, no fim de semana.

Para seguir na competição, o Fluminense precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de qualquer empate na partida, o Flamengo avança às semifinais. A decisão seguirá para os pênaltis apenas em caso de empate no placar agregado. A preparação do tricolor para a partida decisiva começou nesta quinta-feira (20), com a reapresentação do time no CT Joca Claudino, às 15h.

Na sexta-feira (21) e no sábado (22), a equipe realiza treino técnico e tático. Além de Fluminense-PI e Flamengo, IAPE-MA x Palmeiras-SP, Ceará-CE x Cruzeiro-MG e Internacional-RS x Remo-PA serão os outros jogos que definirão os semifinalistas.

