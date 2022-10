Copa do Brasil Sub-20: Fluminense-PI encara ABC-RN nesta quarta (05) em Natal

O Fluminense-PI vai encarar o ABC nesta quarta-feira (05) no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil sub-20. O primeiro jogo acontece no estádio Frasqueirão, em Natal. O jogo de volta está marcado para o dia 09, próximo domingo, aqui em Teresina. O Vaqueiro se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 após vencer o Bahia nos pênaltis.

(Foto: Divulgação / EC Bahia)



A partida foi disputada na casa do rival. Os 90 minutos de jogo terminou sem gols, o que levou a decisão para as cobranças de penalidades. Após novo empate nas cobranças regulares, o jogo partiu para as cobranças alternadas. Melhor para o Fluminense, que venceu o Esquadrão por 4 a 3.

Confira os dias e horários da partida:

- (05/10) - 15h - ABC x Fluminense-PI - Frasqueirão, Natal (RN);

- (09/10) - 15h - Fluminense-PI x ABC - Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI).

