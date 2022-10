Copa do Brasil Sub-20: Fluminense-PI pega Flamengo do Rio nas quartas de final

A Copa do Brasil Sub-20 reservará nas quartas de final um “Fla-Flu” alternativo. É que Fluminense do Piauí e o Flamengo do Rio se enfrentarão nesta fase da competição. O duelo ficou definido pelo ranking da CBF, que pôs frente a frente o melhor do ranking contra o oitavo colocado, no caso a equipe do Piauí. Os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil Sub-20 foram definidos em sorteio, nesta terça-feira (11), na sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ).

Representando Julio Avellar, Diretor de Competições da entidade, Pedro Machado e Amauri fizeram o sorteamento das bolas - divididas em números pares e ímpares de um a dez - através de um globo sorteador. Como de costume, uma bola foi sorteada para cada confronto.

Ficou definido, portanto, que Fluminense-PI, IAPE-MA, Ceará-CE e Internacional-RS decidirão a classificação em seus respectivos domínios. As datas e horários ainda serão definidos. Os dias e horários dos confrontos ainda serão definidos.

Confira todos os confrontos:

Idas:

Flamengo-RJ x Fluminense-PI

Palmeiras-SP x IAPE-MA

Cruzeiro-MG x Ceará-CE

Remo-PA x Internacional-RS





Voltas:

Fluminense-PI x Flamengo-RJ

IAPE-MA x Palmeiras-SP

Ceará-CE x Cruzeiro-MG

Internacional-RS x Remo-PA

