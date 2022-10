Copa do Brasil Sub-20: Fluminense-PI vence ABC-RN e vai às quartas de final

Neste domingo (09) o Estádio Lindolfo Monteiro recebeu a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Fluminense-PI venceu o ABC por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Os gols foram anotados pelo zagueiro Fagner, que marcou um no primeiro tempo e outro na segunda etapa.

O jogo

Os minutos iniciais da partida foram de muito nervosismo, com erros de lado a lado, e pouca ofensividade. Aos 17 minutos, o vaqueiro resolveu acordar com Caio George, que recebeu bom passe e chutou. Mas, a bola caprichosa foi na trave. O ABC tentou responder na cabeçada de Gil. O Fluminense queria mesmo abrir o placar, e teve outra chance novamente com Caio George.

(Foto: Thaís Magalhães/CBF)



Só que a bola teimava em não entrar. Pouco depois, um erro na defesa da equipe piauiense, e quase o ABC faz o primeiro. Até que, quase do meio de campo, Fagner arriscou e marcou um golaço. Fluminense 1 a 0. Na segunda etapa, quase o segundo do Fluzão, nessa pancada. O segundo veio na sequência, novamente dos pés de Fagner, que só teve o trabalho de empurrar pras redes. 2 a 0.

Com o resultado, o Vaqueiro está nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Na próxima fase, o time piauiense pode pegar equipes como Ceará, Remo, Real Ariquemes, Flamengo-RJ, América-MG, Cruzeiro, Fluminense-RJ, Internacional, Palmeiras ou Brasil de Pelotas.

