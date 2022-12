Copa do Catar: Croácia e Marrocos fazem disputa do terceiro lugar hoje (17)

Neste sábado (17) Croácia e Marrocos fazem a disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar. As duas equipes foram derrotadas por Argentina e França, respectivamente, e por isso ficaram para a disputa da terceira posição no Mundial. A França fez valer a sua condição de favorita e derrotou o Marrocos por 2 a 0 para alcançar a final da Copa do Catar.

Já a Croácia, que despachou o Brasil nas quartas, mas foi derrotada pela Argentina por 3 a 0 se tornando a primeira finalista da Copa. A disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo será às 12h (horário de Brasília).

(Foto: Reprodução / Agência Brasil)

Os croatas, que foram vice-campeões em 2018 tentarão permanecer no pódio, pelo menos em terceiro lugar. Já Marrocos, que já fez história sendo a primeira seleção africana a chegar às semifinais de um Mundial, tentará atingir mais um marco, conquistando a terceira posição. O palco do confronto é o Estádio Internacional Khalifa, em Doha, capital do país.

Arbitragem brasileira

Raphael Claus e Bruno Pires foram escalados para atuar na partida entre Croácia e Marrocos. Claus terá a função de quarto árbitro, enquanto Pires será o responsável por analisar os lances de impedimento do VAR.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil