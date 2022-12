Copa do Catar: Oitavas de final do Mundial começam hoje (03); confira todos os duelos

Com o fim da primeira fase, ficaram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, que começam hoje (03). Ao todo, foram 48 jogos na primeira fase. Após a fase de grupos, 16 seleções se classificaram para as oitavas de final. Na sequência, oito vão para as quartas e quatro para as semifinais.

A decisão do Mundial está marcada para o dia 18 de dezembro. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (05), contra a Coreia do Sul, às 16h.

Veja todos os confrontos:

Sábado (3):

Holanda x Estados Unidos (12h)

Argentina x Austrália (16h)

Domingo (4):

França x Polônia (12h)

Inglaterra x Senegal (16h)

Segunda-feira (5):

Japão x Croácia (12h)

Brasil x Coreia do Sul (16h)

Terça-feira (6):

Marrocos x Espanha (12h)

Portugal x Suíça (16h)

