Copa do Catar: Seleção Brasileira enfrenta Camarões de olho na liderança do grupo G

A Seleção Brasileira enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2) com um único objetivo: garantir a liderança do grupo G na Copa do Mundo do Catar 2022. Com seis pontos e na primeira colocação, o time canarinho precisa do empate para não depender de nenhum outro resultado. O confronto está marcado para as 16 horas (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha.

Será o segundo jogo do Brasil no estádio que também vai receber a final da Copa do Mundo Catar 2022. Com um empate em dois jogos, Camarões está na terceira colocação e só avança às oitavas de final em caso de vitória sobre o Brasil e empate ou derrota da Suíça contra a Sérvia.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Por já ter garantido a classificação para as oitavas – resta saber se em primeiro ou segundo -, o técnico Tite quer dar oportunidade para os atletas que não disputaram os primeiros dois jogos da Seleção Brasileira e vai fazer mudança em todos os setores.

Uma das novidades é a entrada de Dani Alves. Aos 39 anos de idade, o lateral vai se tornar o jogador mais experiente a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Com 125 jogos disputados com a amarelinha, Dani Alves não escondeu a alegria por mais uma partida e a importância que a Seleção tem em sua vida.

Após a partida contra Camarões, o Brasil não terá muito tempo de preparação. Se for primeiro lugar, volta a campo na segunda-feira (5), às 16 horas (horário de Brasília), para enfrentar o segundo colocado do grupo H.

Com informações da CBF