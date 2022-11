Copa do Catar: Solidez da defesa brasileira é destaque nos primeiros jogos da Seleção

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo! A vaga antecipada veio após a vitória por 1 a 0 sobre a Suíça , em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G. E defesa brasileira passou mais uma vez sem ser vazada. Em grande partida do setor defensivo, o goleiro Alisson foi pouco acionado no duelo. O Brasil é a única equipe, até o momento na competição, com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido.

Após o triunfo, o capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva, fez questão de elogiar a postura da equipe em mais um duelo equilibrado na caminhada pelo hexacampeonato. “Não foi um jogo fácil. Estava um pouco mais calor do que no primeiro jogo. Eles tiveram um pouco mais de recuperação, jogaram à tarde. Nós jogamos à noite, e a gente sabe o quanto isso influencia. Então, o jogo ficou amarrado. Eles jogando pelo empate, no caso eles jogariam por outro empate no outro jogo para classificar, mas a gente queria a vitória. Porém, a gente controlava e com receio de errar o passe e tomar o contra-ataque. A partir do momento em que a gente faz o gol, o jogo muda que nem o jogo passado", explicou.

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

“A gente vê nos outros jogos resultados surpreendentes que estão acontecendo. O legal de tudo é que a gente mantém a performance, uma parte defensiva sólida. Isso dá confiança lá na frente, tanto para os atacante e mesmo para o Casão (Casemiro) ter um pouco mais de liberdade para finalizar da forma que foi", ressaltou Thiago.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (02) diante de Camarões. A bola rola às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Nacional de Lusail. Líder do Grupo G com 6 pontos, o Brasil já está garantido nas oitavas de final, na sequência, está a Suíça, com 3 pontos, Camarões e Sérvia, ambos com 1 ponto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CBF