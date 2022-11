Copa do Mundo do Catar: confira as partidas desta segunda-feira (21)

A bola já está rolando no Mundial do Catar! E nesta segunda-feira (21) três jogos serão realizados pelos grupos A e B da competição (Confira abaixo). Ao todo, serão 48 jogos na primeira fase. Após a fase de grupos, 16 seleções se classificarão para as oitavas de final. Na sequência, oito vão para as quartas e quatro para as semifinais. A decisão do Mundial está marcada para o dia 18 de dezembro.

(Foto: Reprodução / FIFA)

Confira os jogos de hoje:

