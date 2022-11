Copa do Mundo: Seleção Brasileira viaja dia 19 para o Catar; elenco treina antes em Turim

A Seleção Brasileira faz o terceiro treinamento em Turim na preparação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. O técnico Tite volta a comandar novo treino nesta quarta-feira (16), no Centro de Treinamento da Juventus. A atividade está marcada para as 15 horas.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Antes de viajar para Doha, o Brasil ainda faz mais três treinamentos em Turim. O embarque para o país da Copa será no sábado, dia 19, cinco dias antes do primeiro jogo no torneio. Para a competição no Catar, 26 atletas foram convocados e todos estiveram no gramado para a atividade na terça-feira.

Após se apresentar na segunda-feira (14), a atividade da última terça marcou a ida ao gramado de todos os atletas para o treino comandado pelo técnico Tite em Turim. Restam apenas oito dias para a estreia contra a Sérvia pela Copa do Mundo.

