Copa do Mundo: Tite convoca hoje (07) os atletas que vão disputar o Mundial no Catar

A Seleção Brasileira será convocada para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 nesta segunda-feira, 7 de novembro. O técnico Tite anunciará a lista dos 26 jogadores no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 13h.

Após o anúncio da lista haverá entrevista coletiva com Tite e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. Todo o evento contará com transmissão ao vivo da CBF TV, via Site CBF e canal oficial no YouTube. A Copa do Mundo terá início no dia 20 de novembro, um dia antes do previsto, conforme anunciou a Fifa.

O duelo entre o anfitrião Catar e o Equador vai abrir o grande evento, na capital Doha. Já o Brasil estreia no Mundial no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia.

