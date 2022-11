Copa do Nordeste 2023: sorteio acontece hoje (21) e Flu-PI e Altos conhecerão adversários

Nesta segunda-feira (21), será realizado na sede da CBF o sorteio da Fase de Grupos da competição. Na ocasião, os doze times já classificados e os quatro oriundos das eliminatórias conhecerão seus rivais na primeira fase do torneio. E o Fluminense-PI e Altos conhecerão os adversários na edição do ano que vem do torneio.

A posição no pote foi definida segundo o Ranking Nacional de Clubes 2022. Assim, no Pote 1, estão Fortaleza-CE, Bahia-BA, Ceará-CE e Sport-PE. Já no Pote 2, temos CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA, Náutico-PE e ABC-RN. Por fim, no Pote 3, estão Campinense-PB, Sergipe-SE, Atlético-BA e Fluminense-PI.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Garantidos no Nordestão, o Fluminense-PI – que venceu o Campeonato Piauiense – está garantido , já na fase de grupos da competição. E o Altos irá disputar a fase preliminar, por ser o melhor piauiense no ranking da CBF.



Confira como será o sorteio:

II - De cada pote sairão dois clubes para cada um grupos: A e B;

III - Sorteia-se o primeiro clube do Pote 01, que será alocado no Grupo A, em seguida, sorteia-se o segundo clube do Pote 01, que será alocado no Grupo B, o que será repetido até o último clube do Pote 01; A mesma dinâmica será aplicada, nessa ordem, no Pote 02 e Pote 03; Salvo a exceção precisa no item (IV).

IV- Não será permitido a presença de dois clubes de um mesmo estado em um mesmo grupo. Uma vez que sorteado o primeiro clube dos estados com mais de um representante (CE/BA/PE), o outro clube do mesmo estado será alocado imediatamente para o grupo oposto, antes da sua bola ser sorteada.

Eliminatórias para a Copa do Nordeste

As Eliminatórias para a Copa do Nordeste serão disputadas em duas fases e em jogos únicos. Nos dias 5 e 8 de janeiro, dezesseis equipes entrarão em campo em busca de quatro vagas para a fase de grupos da "Lampions League". São elas: Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, América-RN, Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa.

