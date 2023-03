Copa do Nordeste: Fluminense-PI encerra preparação para jogo contra o Sergipe; veja vídeo

O Fluminense-PI já está em Aracajú onde enfrentará o Sergipe neste domingo (05), às 16h, na Arena Batistão, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Vaqueiro buscará fora de casa a sua primeira vitória no Nordestão.



O preparador físico Leandro Medeiros comandou o último treino da equipe na manhã deste sábado e disse que apesar da viagem de quase 18 horas, o tricolor piauiense segue preparado para o confronto.

Foto: Divulgação/Fluminense-PI

"Fizemos uma movimentação com os atletas depois dessa viagem de quase 18 horas de viagem. Fizemos um rachão para deixar os atletas bem à vontade. Nosso time está descansado e vamos descansar ainda mais até a hora do jogo. Que a gente vença a partida e volte para Teresina para o término do Campeonato Piauiense, que é o nosso foco também. Esperamos sair daqui com um grande resultado", ressaltou.

Foto: Divulgação/Fluminense-PI



Na Copa do Nordeste, o Fluminense-PI foi goleado, por 5 a 2, em casa, pelo Ceará na jornada anterior. Ficou, dessa maneira, estacionado nos dois pontos (dois empates e três derrotas). Está afundado na oitava – última – posição da tabela de classificação do Grupo A, que tem o Fortaleza, com 15 pontos, disparado na liderança. A diferença em relação ao Sampaio Corrêa, quarto colocado e último clube na região que concede vagas para as quartas de final, é de cinco pontos. Nesta semana, a equipe piauiense deu adeus a Copa do Brasil ao ser superado por 4 a 0 para a Ponte Petra.

Partida em Aracajú

O Sergipe iniciou nessa sexta-feira a venda de ingressos para a partida. Em homenagem ao "mês das mulheres", todas terão entrada gratuita no jogo deste domingo.

Sergipe e Fluminense-PI se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Batistão, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

