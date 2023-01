Copinha 2023: Picos bate São Bento-SP, avança de fase e enfrentará o Grêmio

Histórico! O Picos venceu o São Bento-SP por 4 a 3 no Grupo 7 da Copa São Paulo de Juniores 2023. Com o resultado, o time piauiense somou seis pontos e ocupou a segunda colocação. Com o empate entre Athletico-PR e Barretos-SP, o representante piauiense avançou de fase e vai encarar o Grêmio de Porto Alegre.

Em jogo eletrizante, o zangão buscou a vitória do início ao fim e saiu coroado com o resultado positivo. Os gols do Picos foram marcados por: Kaio, Jaciel, Lenilson e Tácio.

Passada a fase classificatória, a partir da segunda fase, a disputa será no formato eliminatório, em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, a definição do classificado vai para os pênaltis. A data do jogo entre Picos e Grêmio ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

