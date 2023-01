Copinha: Picos, representante piauiense no torneio, estreia hoje (03) contra Athletico-PR

Nesta terça (03), o Picos estreia na Copa São Paulo de Juniores contra o Athletico Paranaense, às 15h, em Barretos (SP). A cidade é a sede do Grupo 7 da Copinha 2023. Além do zangão e do furacão paranaense, estão no grupo o Barretos EC e o São Bento, ambos do interior paulista.

O outro representante piauiense na Copinha 2023 só estreia nesta quarta (04). É o Fluminense-PI, que joga em Barueri contra o Oeste-SP. A equipe do interior e a da capital piauiense fizeram a final do Campeonato Estadual Sub-20 2022 e garantiram vaga para o torneio de base paulista.

O Flu-PI está no Grupo 24, com Internacional, Oeste e Rosário Central-SE. Já O Picos está no Grupo 7. Barretos, São Bento, Athletico e Picos formam a chave.Os dois primeiros colocados avançam à próxima fase.

Com informações de Tony Silva, da O DIA TV