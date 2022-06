Corridas Unimed Edição Teresina está de volta

Uma das maiores corridas do Piauí está de volta. Depois de dois sem competição, a Corridas Unimed Edição Teresina chega pra fazer valer a pena. A prova, em comemoração ao Dia do Médico, acontece dia 16 de outubro com largada na Av. Avenida Marechal Castelo Branco.



A concentração será às 6h, no estacionamento do Hospital Unimed Ilhotas (Pronto Atendimento Infantil 24h) com arena infantil e show ao vivo. A prova terá quatro percursos: 2,5km (caminhada), 5km, 10km e 15km.

As inscrições começam neste domingo, dia 12 de junho, no site da Unimed Teresina. O participante pode escolher entre as categorias geral ou médico cooperado, nas modalidades masculino e feminino. O valor do lote promocional é R$78 + taxa do site.

A última edição do evento aconteceu no ano de 2019 - Foto: Paulo Sérgio

A última edição da corrida aconteceu em 2019 e reuniu mais de 1200 participantes, entre amadores e profissionais, que correram 2km, 5km e 10km. A edição 2022 será ainda maior, para 1500 participantes, e contará com um novo desafio, o percurso de 15km. Os atletas já podem iniciar o preparo físico, afinal a gente corre por uma única certeza: pra fazer valer a pena.

Consulte o regulamento e faça a inscrição no site: https://www.unimedteresina.com.br.

