Delta Rugby termina o 1ª dia de Super Sevens com empate contra o Melina

O primeiro dia de jogos da 3ª Etapa do Super Sevens contou com grandes disputas, incluindo o último jogo que teve o protagonismo da equipe piauiense Delta Rugby encarando o Melina (MT). Depois de perder por 12 a 7 para o Niterói (RJ), o time conseguiu acertar o coletivo e encarou o Melina, arrancando um empate por 7 a 7. O terceiro adversário, a equipe do Desterro não compareceu ao local das disputas, no Ceret, zona leste da capital São Paulo.



Mesmo com a crescente, o Delta terminou esta primeira fase na terceira colocação do grupo A. E amanhã, vai encarar a equipe do São José, que ficou em 2ª lugar no grupo B. Com esse resultado, a treinadora Patrícia, que também atuou em campo na posição de central, falou um pouco sobre a evolução do time no dia.



(Foto: Reprodução/Delta Rugby)

“Eu acredito que tivemos uma boa oportunidade no primeiro jogo, aconteceu alguns erros, coisas que não podemos controlar. A partir do momento que a gente começou a considerar não o resultado e sim o jogo, a gente melhorou. Funcionou para todo mundo, a gente apenas jogou rugby e foi o que deu certo”, comentou Patrícia.



No primeiro jogo, a equipe do Delta começou atrás do placar. O Niterói conseguiu fazer o try e a conversão. Na sequência, o Delta arrancou com a ponta Lohana, que marcou o try e na conversão, Nay completou os 7 pontos do time. Mas por conta da desconcentração, o time acabou facilitando o desempenho do time do Niterói na conquista da vitória.



Já na segunda partida e última do dia de jogos, o Delta encarou o Melina, que vinha de uma vitória diante do Niterói. O time acertou na marcação mesmo começando atrás do placar. Lilo foi quem fez o try da partida e contou com a conversão de Nay. O time piauiense segurou o placar, que mesmo não sendo uma vitória e deixando o time na terceira colocação, ajudou no estabelecimento do Delta em campo.



A segunda fase começa amanhã (18), a partir das 9h30 no Ceret. O primeiro confronto vai ser entre Melina e Leoas de Paraisópolis, seguido por Niterói e Curitiba, e por último São José e Delta Rugby. A equipe do Band Saracens, que se classificou como primeiro do grupo B deve ganhar por W.O, já que a equipe que ficou na quarta colocação do grupo A, o Desterro, não formou time para jogar o torneio.



Resultados 1ª dia

Band Saracens 31 x 0 Leoas de Paraisópolis

São José 24 x 5 Curitiba

Melina 24 x 0 Desterro*

Delta 7 x 12 Niterói

São José 29 x 0 Leoas de Paraisópolis

Band Saracens 15 x 12 Curitiba

Melina 17 x 10 Niterói

Delta 24 x 0 Desterro*

Niterói 24 x 0 Desterro*

Band 19 x 14 São José

Leoas 0 x 24 Curitiba

Melina 7 x 7 Delta

Jogos do 2ª dia

Melina x Leoas de Paraisópolis

Band Saracens x Desterro*

Niterói x Curitiba

São José x Delta

