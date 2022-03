Dois jogos movimentam rodada de fim de semana no Estadual; Confira classificação

O fim de semana de futebol reserva dois duelos pelo Campeonato Piauiense. Em um deles, na parte de cima da tabela, o Altos encara o líder Fluminense-PI em confronto válido ainda pela 6ª rodada, às 17h45 de hoje (12) no Estádio Albertão. O jacaré vai tentar voltar a vencer no Estadual, já que na última partida, contra o Corisabbá, ficou apenas no empate, em pleno Lindolfo Monteiro. A partida deve receber público. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio.

A equipe está em terceiro na tabela, e precisa da vitória para se aproximar dos líderes Flu-PI e 4 de Julho. Já pela parte de baixo da tabela, o Oeirense viaja até Floriano e enfrenta o Corisabbá, no Tibério Nunes, às 16h, pela 12ª rodada. As duas equipes lutam contra o rebaixamento e estão com apenas um ponto de diferença. Quem vencer, sai do Z-2 e empurra o adversário para a zona da degola.

A primeira fase do Campeonato Piauiense vai até o dia 30 de março, quando os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. E os dois últimos são rebaixados para o Série B do Piauiense.

Confira a tabela:

1º Fluminense - 25 pts

2º 4 de julho - 20 pts

3º Altos - 15 pts

4º River - 15 pts

5º Parnahyba - 14 pts

6º Oeirense - 10 pts

7º Corisabbá - 9 pts

8º Flamengo - 1 pt

