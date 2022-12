"Essa ferida vai ficar aberta para sempre", diz Richarlison após eliminação do Brasil

O atacante Richarlison de Andrade, o pombo, usou as suas redes sociais na manhã deste sábado (10) para lamentar a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O camisa nove da seleção escreveu no Instagram que "essa é uma ferida que vai ficar aberta para sempre". A equipe brasileira perdeu para a Croácia nessa sexta-feira (09), nos pênaltis, após empate em 1 a 1 na prorrogação.

Foto: Reprodução/Instagram

"Escrever isso com certeza é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra caralho. Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título", disse.



O atacante completou: "E não vai melhorar em nada se eu vier com o discursinho de que fizemos o nosso melhor, entregamos tudo, que faz parte do esporte... Por mais que seja verdade, só me deixa mais p da vida. A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente. E eu e meus amigos vamos ter que conviver com isso - alguns (ou muitos) nem terão outra chance".

"Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou a minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi".

"Obrigado a todos pela torcida. Se existe um alento nisso tudo foi ver vcs torcendo juntos de novo!", finalizou.



A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo 2022 com três vitórias, um empate e uma derrota. Já Richarlison encerra sua participação no Mundial como artilheiro do time, com três gols.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no