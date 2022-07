Estão desvendados os favoritos das quartas de final da Copa do Brasil

Qual seria o indicador mais imparcial para se prever os favoritos dos jogos que uma casa de apostas? Definidos os confrontos e o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil, o favorito final também foi desvendado. Com as eliminações dos dois últimos campeões, Atlético Mineiro e Palmeiras, surgem como novos favoritos para levantar o troféu até ao final do ano.





Foto: CBF Oficial





Dentre os confrontos, talvez o mais equilibrado seja a disputa entre os times rubronegros, Flamengo e Athletico Paranaense. Ambos atravessam uma fase relativamente positiva. O Flamengo cresceu muito sob o comando de Dorival Júnior, e conta com reforços de peso (Vidal, Cebolinha), sendo mesmo o grande favorito ao títulode acordo com as melhores casas de apostas ranqueadas pelo Sportytrader.

Já o Athletico também evoluiu bastante após a chegada do novo treinador, Luiz Felipe Scolari, porém os resultados do mês de julho têm sido um pouco mais irregulares, apesar de não serem ruins. No entanto, sendo o grande favorito da competição, o Flamengo consequentemente é o favorito da eliminatória. A Betano oferece 1.40 a classificação do Mengão, contra 3.00 do Furacão.

O vencedor da disputa entre os rubro-negros enfrentará o vencedor entre América Mineiro e São Paulo. O Coelho quer fazer da Copa do Brasil uma almofada para salvar uma temporada que está sendo difícil, encontrando-se nos lugares de rebaixamento do Brasileirão, somando derrotas acima de tudo desde o mês de junho. O América-MG nunca poderia ser o favorito num momento como este.

O São Paulo espera recuperar seus jogadores lesionados para voltar com uma força ainda maior para esta segunda metade da temporada. Ainda assim, o São Pauloestá num momento positivo, apesar de não ser exuberante. Por esse motivo, a Betano oferece valores idênticos, de 1.40 contra 3.00, ao do rubro-negros. O técnico Rogério Ceni espera levar o tricolor ao seu primeiro título na competição.

Do outro lado da chave, a disputa é entre tricolores Fluminense e Fortaleza, que vivem fases em contraste total. O Fluminense está bem vivo e nos últimos dois meses tem colecionado grandes resultados com poucas caídas. O time carioca pretende deixar bem claro que está de regresso ao primeiro plano do futebol nacional e a Copa do Brasil é uma das prioridades.

Por sua vez, o Fortaleza se encontra nas colocações de rebaixamento do Brasileirão, e ainda teve que sofrer nas oitavas de final diante do Ceará para se classificar. O time precisa de reforços para virar a chave e surpreender na competição. Pelo grande momento que atravessa, o Fluminense é favorito no Bwin, que paga 1.52 contra 2.50.

Finalmente, no último confronto das quartas de final, o Corinthians enfrentará o Atlético Goianiense. A equipe paulista espera ter mais jogadores disponíveis para essa disputa, já que tem enfrentado vários desfalques em todos os jogos. Ainda assim, o técnico português tem conseguido lidar bem com a situação com uma solidez importante.

O Atlético Goianiense é mais uma equipe entre as colocações de rebaixamento da Série A. A ideia da equipe de Goiânia é vencer em casa e se fechar jogando na Neo Química Arena, mas o Betway, que também é bem classificado no ranking dedicado à melhor casa de apostas do momento no Sportytrader, aposta no Corinthians pagando 1.55 a sua classificação contra 2.45 a do Dragão.



















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no