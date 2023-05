Ex-River e Fla-PI, Índio está tetraplégico e família pede doações para custear tratamento

Com 39 anos de idade – e pelo menos 20 deles dedicados ao futebol piauiense – hoje Israel da Silva Alves, o Índio, está numa situação de saúde muito delicada. O multicampeão piauiense e que conquistou acesso para a Série C com o Galo em 2015, agora encontra-se em uma maca recebendo cuidados da família.



Foto: Reprodução O quadro de tetraplegia foi confirmado pelos médicos, após Índio sofreu um grave acidente de motocicleta em março deste ano. O zagueiro voltava de uma partida de futebol amador na cidade de União, quando sofreu um acidente de moto, one ele fraturou a coluna ficando tetraplégico. Índio encontra-se hospitalizado no HU o momento desta reportagem. Além do River, o atleta já passou por Flamengo-PI, Piauí, Tiradentes e outras equipes da região nordeste. A família necessita de ajuda e disponibilizou uma chave PIX para quem quiser contribuir: 04146627338 (CPF) para doações.

