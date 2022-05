Federação de Futebol do Piauí divulga lista com seleção do Campeonato Piauiense 2022

E ontem rolou a festa de premiação do Campeonato Piauiense de 2022. Os atletas e a comissão técnica do Fluminense-PI, o grande campeão de 2022, foram homenageados. O destaque ficou para Mário Sérgio, que entrou na seleção do campeonato, como um dos melhores atacantes do estadual, e também como artilheiro da competição. O melhor técnico também veio do Flu, o professor Marcelo Villar.

Além de Mário Sérgio, na seleção do campeonato, foram escolhidos Cris, do Parnahyba, como melhor goleiro; Melhor Lateral Direito: Gean, do Fluminense-PI; os melhores Zagueiros foram Lucas do Carmo, do Altos e Edmario Santos, do 4 de julho; o melhor Lateral Esquerdo foi Thiaguinho, também do Flu; já o melhor Volante foi Marconi, do Altos; Juninho Arcanjo, do River, melhor Meia; e Volante, o escolhido foi Mauro do 4 de julho.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Entre os atacantes, Manoel, do Altos, Isac do Parnahyba, e Mário Sérgio foram escolhidos para a Seleção. O técnico eleito, foi o campeão de 2022, Marcelo Villar. A escolha foi feita através de votação feita por profissionais da imprensa que cobriram o Estadual deste ano. O presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP) ressaltou a edição do Campeonato de 2022.

“Foi um campeonato surpreendente. Eu achava que ia dar Altos e Fluminense, as duas equipes com maior preparação e investimento do futebol local. E no final, o Parnahyba, que quase chegava a zona de rebaixamento, conseguiu ir à final e foi bem competitivo. A nossa avaliação é positiva do Estadual deste ano.

Em 2022, no futebol local, ainda devem ocorrer outras competições no calendário, como os Campeonato Piauiense Sub-17, Sub-20, Piauiense Feminino e Série B do Estadual que está confirmada e deve acontecer em agosto.

Confira os atletas escolhidos para a Seleção do Estadual:

