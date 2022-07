FFP abre inscrições para o Campeonato Piauiense Série B deste ano

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) abriu as inscrições para Campeonato Piauiense Série B de 2022. Poderão se inscrever os clubes profissionais filiados a entidade, em dia com as suas obrigações estatutárias. O prazo segue até o próximo dia 19 de julho. A Série B de 2022 garante acesso à principal divisão do futebol piauiense.

Assim como no ano passado, a Segundona dará ao campeão e ao vice uma vaga na Série A do Campeonato Piauiense de 2023. Equipes tradicionais do futebol piauiense como Picos e Piauí devem participar do torneio. Para realizar a inscrição, o clube deverá procurar a Secretaria da FFP, no horário de 13h30 às 18h.

A inscrição do clube será condicionada com a regularidade do clube junto à Federação, requisito obrigatório para a participação do clube no estadual. A Reunião de Conselho Técnico da Série B será realizada no dia 19 de julho, às 16h, na sede da FFP. Na oportunidade será discutido o regulamento e a tabela da competição.

Oeirense foi o último campeão da Série B

(Foto: Divulgação / Oeirense)

O Oeirense sagrou-se campeão da Segunda Divisão do Campeonato Piauiense de 2021, após goleada por 3 x 0 o Corisabbá, no estádio Gerson Campos, em Oeiras. Com números incontestáveis o Cachorro Louco chega à elite do futebol piauiense após uma campanha irretocável, em 12 jogos o time de Oeiras venceu nove, empatou dois e perdeu apenas uma partida.

