FFP marca para próxima terça-feira (8) arbitral do Campeonato Piauiense 2023

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) marcou para a próxima terça-feira (08) o arbitral que vai definir as diretrizes da Série A do Campeonato Piauiense Futebol Profissional de 2023. O encontro ocorrerá a partir das 15h30, na sede da entidade. Foram convocados para a reunião do conselho técnico os oito presidentes das agremiações que estão aptas a disputar o estadual do ano que vem.

A reunião deve definir o modelo de disputa, tabela e calendário da competição. Estipula-se que a Série A deva começar em janeiro de 2023, sendo concluída no início de maio. A edição de 2023 do Campeonato Piauiense terá a participação de 4 de Julho, Altos, Corisabbá, Fluminense, Parnahyba, River, além do Ferroviário e do Comercial, que conquistaram o acesso .

Fluminense-PI é o atual campeão piauiense (Foto: Reprodução/FFP)



O Estadual dará vagas para as competições nacionais, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D. O Fluminense-PI é o atual campeão e tentará defender o título em 2023.

