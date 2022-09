Finalistas do Piauiense Série B serão conhecidos nesta quarta (21); confira os jogos

Comercial e Ferroviário venceram os jogos de ida e estão mais próximos das finais da competição e da Série A do estadual em 2023. As partidas de volta vão ser realizadas nesta quarta-feira (21). No Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior, o Comercial enfrenta o Tiradentes às 15h45. Em Parnaíba, no estádio Mão Santa, o Ferroviário recebe o Tiradentes às 19h.

Comercial e Ferroviário possuem a vantagem de jogar pelo empate. Perdendo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Tiradentes e Picos necessitam de vitórias por dois gols ou mais de diferença. A final será disputada em jogo único, no próximo dia 24 de setembro. O local da decisão será definido após os dois finalistas serem conhecidos. Porque, pelo regulamento o jogo da final será no estádio da equipe de melhor campanha.

Em Campo Maior, partida da semifinais terá portões fechados

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou que o jogo de volta da semifinal da Série B entre Comercial e Tiradentes, no Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior, será realizado com portões fechados, sem a venda de ingressos ao público. A determinação foi publicada na tarde desta segunda-feira (19) e ocorre devido a não apresentação dos laudos técnicos da praça esportiva até a presente data. A medida visa atender o art. 23 do Estatuto do Torcedor.

