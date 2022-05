Flamengo-RJ e Altos se enfrentam hoje (11); Jacaré busca surpreender em Volta Redonda

Hoje (11), a bola vai rolar para Flamengo-RJ x Altos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) e não no Maracanã, após uma mudança solicitada pelo próprio Flamengo e também pela detentora dos direitos de transmissão.

A equipe piauiense perdeu o jogo de ida por 2 a 1 para o rubro negro carioca e precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Dois ou mais gols, o Altos avança direto. Em caso de empate, a vantagem é do Fla, que avança para as oitavas de final. As duas equipes perderam no fim de semana.

(Foto: Reprodução / Arquivo / O DIA)

No sábado (07) o Jacaré foi derrotado pelo Botafogo-PB por 2 a 1, na Série C, o que impossibilitou uma reação da equipe alviverde na competição. O rubro-negro carioca também perdeu na Série A, no clássico contra o Botafogo por 1 a 0. Todas as equipes que disputaram a terceira fase, embolsaram mais de um milhão de reais.

Confira as informações do jogo:

- Flamengo-RJ x Altos

- Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ

- Data: 11/5, quarta-feira, às 19h30

