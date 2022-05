Flamengo vence o Altos por 2 a 0 e avança de fase na Copa do Brasil

Pelo jogo da volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Altos-PI por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, e se classificou para as oitavas de final da competição. Os gols do Mengão foram marcados por Gabi, de pênalti, e Victor Hugo, aniversariante do dia que balançou as redes pela primeira vez no time profissional.



Foto: Divulgação/Flamengo FC

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e trocando passes no ataque. Aos 11’, a primeira boa oportunidade criada pelo time rubro-negro. Thiago Maia descolou lindo lançamento para Lázaro, que saiu cara a cara com o goleiro e chutou por cima do travessão.

Aos 25’, Marinho tabelou com Gabi e arriscou o chute de fora da área. A bola foi para fora, mas levou perigo. O Mais Querido seguia pressionando o Altos em busca do gol. Aos 31’, Diego cobrou escanteio na área, Léo Pereira desviou de cabeça e João Gomes completou no segundo pau. A bola tocou a trave esquerda do goleiro. A primeira etapa terminou 0 a 0.

Na primeira escapada do Fla no segundo tempo, Lázaro deu linda bola para Pedro, que tentou driblar o goleiro, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 12’, Lázaro foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol foi para cobrança e deslocou o goleiro Marcelo: 1 a 0.

Na reta final, o Altos se mandou mais para o ataque e deixou o jogo aberto. Aos 40’, o Mengão ampliou o marcador! Diego tocou por cima para Rodinei, que cruzou de esquerda para Victor Hugo cabecear firme, no ângulo, e dar números finais à partida: 2 a 0.

