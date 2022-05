Flamengo x Altos: jogo da volta muda de estádio e não será no Maracanã; saiba novo local

A Diretoria de Competições da CBF confirmou uma alteração no local e no horário da partida entre Flamengo-RJ x Altos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A mudança atende a solicitação do clube mandante e da transmissão. O duelo será disputado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

A alteração ocorre por conta da impossibilidade de utilização do Maracanã na data prevista em razão da manutenção do gramado. Em relação ao horário, o ponta pé inicial que inicialmente estava a definir, foi marcado para às 19h30 do dia 11 de maio.

(Foto: Gilvan Souza / CBF)

Confira a modificação abaixo:

Flamengo x Altos

De: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ , em horário “a definir”

Para: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ, às 19h30

Data: 11/5, quarta-feira (mantida)

Solicitante: Flamengo/RJ (local) e Emissora detentora dos direitos (horário)

