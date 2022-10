Inscrições para o Campeonato Piauiense Feminino vão até a próxima quinta-feira (13)

Já estão abertas as inscrições do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino de 2022. O prazo segue até o próximo dia 13 de outubro. Poderão se inscrever os clubes filiados a federação e em dias com as obrigações estatutárias. Os pedidos deverão ser feitos junto à secretaria da FFP, no horário de 13h30 às 18h.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)

O arbitral do Piauiense Feminino será realizado no dia 14 de outubro, às 14h, na sede da FFP. Na oportunidade será definido o regulamento e a tabela da competição. Na última edição, em 2021, regulamento previa que apenas os dois primeiros da tabela avançavam à final do Piauiense Feminino. O torneio deve dar ao campeão estadual da temporada vaga direta na Série A3 do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Em 2021, a final do Estadual Feminino foi decidida entre Teresina e Abelhas Rainhas, com as meninas do Teresina se sagrando campeãs.

