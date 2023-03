Já eliminado, Fluminense-PI empata com o Bahia, que também dá adeus à Copa do Nordeste

Jogando no Estádio Lindolfo Monteiro, o Fluminense-PI empatou em 1 a 1 com o Bahia na noite desta terça-feira (14). O Vaqueiro já estava eliminado e só cumpria tabela; o resultado também foi ruim para o Bahia, que não tem mais chances de classificação e deu adeus ao sonho da classificação para próxima fase da Copa do Nordeste.

O jogo

O Flu-PI saiu na frente com Lucas Manga aos seis minutos da segunda etapa. O empate tricolor veio aos 20 minutos, numa cobrança de pênalti de Everaldo. O Bahia ainda teve chances de virar com Jacaré e Everaldo, mas pecou nas finalizações.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais / Fluminense-PI)

Autor do gol do empate do Bahia diante do Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste, o atacante Everaldo comentou o resultado ruim para o tricolor baiano. “É decepcionante nós não classificarmos na Copa do Nordeste, que era um objetivo nosso na temporada. Infelizmente não aconteceu. Agora é lamber as feridas, no sábado nós temos uma decisão dentro de casa, pelo Campeonato Baiano, e agora nós temos que buscar a classificação e buscar esse título para poder salvar esse início de temporada”, afirmou.

Já o Fluminense-PI precisa virar a chave rápido. Eliminado precocemente da Copa do Brasil e sem chances no Nordestão, o Tricolor Piauiense tem pela frente apenas a Série D do Brasileiro e o restante do Estadual. No sábado (18), a equipe encara o Altos no Lindolfo Monteiro.

Com informações do EC Bahia

