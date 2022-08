Lateral piauiense Renê assume folha salarial da Sociedade Esportiva de Picos

O lateral-esquerdo Renê Rodrigues, natural de Picos e que atualmente joga pelo Internacional, assumiu a folha de pagamento da Sociedade Esportiva de Picos (SEP) para a disputa da Série B do campeonato piauiense.

(Foto: Divulgação)

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, João Victor Pinheiro. De acordo com ele, o investimento feito pelo lateral é responsável pela formação de diversos jogadores, fazendo com que Renê seja considerado o maior investidor do clube.

O presidente da SEP enfatiza que o lateral não deixa de acreditar nos atletas picoenses que precisam de uma oportunidade.

Neste sábado (27), Picos dá início aos jogos enfrentando Ferroviária, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, an cidade do Mel.