Libertadores, Sul-Americana e Nordestão: confira os jogos do meio de semana

O meio de semana de futebol está cheio de jogos de competições nacionais e internacionais. O Portal O Dia traz para você a lista completa dos brasileiros que entrarão em campo na Libertadores, Copa Sul-Americana, além de Champions League. Com a pausa no Brasileirão, o destaque nacional vai para o primeiro jogo da final Copa do Nordeste. Confira abaixo os jogos e horários.

(Foto: Marcelo Cortes /CRF)



- Segunda rodada da Libertadores

19/04

Flamengo x Ñublense (CHI) às 21h30

Corinthians x Argentinos Juniors (ARG) às 21h30

20/04

Palmeiras x Cerro Portenho (PAR) às 21h

- Segunda rodada da Sul-Americana

19/04

Defensa y Justicia (ARG) x América-MG às 21h30

20/04

Santos x Audax Italiano (CHI) às 19h

San Lorenzo (ARG) x Fortaleza às 19h

Botafogo x Univ. César Vallejo (PER) às 21h

Universitário x Goiás - 23h

- Liga dos Campeões da Europa

19/04

Bayern x Manchester City às 16h

- Final - Copa do Nordeste

19/04 - Ceará x Sport às 21h30

