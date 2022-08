Mesmo perdendo para o Paysandu, resultados da rodada mantém o Altos na Série C

No estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, o Altos foi derrotado pelo Paysandu por 3 a 0. O Papão marcou todos os gols no segundo tempo. O resultado deixou o Papão como o vice-líder da Série C, com 33 pontos. Já Altos aparece em 14º lugar, com 21 pontos, e não tem mais chances de ser rebaixado.

(Foto: Samuel Pereira / Instagram / Altos)

Isso porque os adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Confiança e Atlético Cearense, perderam seus respectivos jogos. Além de Floresta e Campinense terem empatado em 1 a 1. Com estes resultado, Campinense e Ferroviário já estão rebaixados e ainda lutam para permanecer na Terceira Divisão o Brasil de Pelotas, Atlético Cearense, Floresta e Confiança.

Os gols

Aos 22 minutos, Genílson abriu o placar. Marlon, em cobrança de pênalti aos 31, ampliou a vantagem do visitante. No fim, aos 44, Pipico aproveitou sobra na área e fez o terceiro. Na última rodada, o Altos viaja para enfrentar o São José-RS, no sábado (13).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no