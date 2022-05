Ofuscada por Altos e Flamengo, final do Campeonato Piauiense muda de horário; Saiba

Embora a partida entre Altos e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, esteja concentrando todas as atenções do torcedor piauiense, a decisão do campeonato estadual, entre Fluminense-PI e Parnahyba vai acontecer neste sábado (30), e mudou de horário. Previamente marcada para às 17h, o jogo ganhou um atraso de meia hora e será disputado às 17h30 no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

A informação foi repassada pela Federação de Futebol do Piauí (FFP). Porém, não houve a confirmação do motivo da pequena alteração. Fato é, que para o jogo de volta a equipe da capital tem a vantagem. O Fluminense saiu na frente na luta pela conquista da taça do Campeonato Piauiense.

(Foto: Arquivo / O Dia)

A equipe tricolor venceu o confronto de ida contra o Parnahyba fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho. O placar favorece o time tricolor, que por ter feito a melhor campanha da competição na primeira fase, jogava pelo empate e agora tem uma segurança para a partida de volta.

O campeão leva pra casa o Troféu do Estadual, além de vagas nas principais competições nacionais e regionais da CBF no ano que vem, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D.

