Palmeiras na Libertadores, Sul-Americana e final do Nordestão: veja a agenda de jogos

O meio de semana de futebol está cheio de jogos de competições nacionais e internacionais. O Portal O Dia traz para você a lista completa dos brasileiros que entrarão em campo na Libertadores, Copa Sul-Americana. Com a pausa no Brasileirão, o destaque nacional vai para o segundo jogo da final Copa do Nordeste. Confira abaixo os jogos e horários das equipes brasileiras nos torneios internacionais.

- Libertadores

QUARTA (3)

19h00 - Internacional x Nacional/URU

21h30 - Atlético/MG x Alianza Lima/PER

21h30 - Barcelona SC x Palmeiras

QUINTA (4)

19h00 - Racing x Flamengo

21h00 - Libertad x Athletico/PR





- Sul-Americana

Quarta (3)

21h - Millonarios x America-MG

Quinta (4)

19h - Gimnasia x Goiás

21h - Botafogo x LDU Quito

21h - Fortaleza x Estudiantes de Mérida

Copa do Nordeste

21h – Sport x Ceará

