Parnahyba e Fluminense-PI duelam hoje (21) pelo título estadual; Flu tem vantagem

É hoje! O Campeonato Piauiense vai começar a ser decidido nesta quinta-feira (21) lá no litoral. Parnahyba e Fluminense-PI se enfrentam às 17h, no Estádio Mão Santa, em Parnaíba. O primeiro jogo é mando de campo do Tubarão, por que a equipe terminou a primeira fase abaixo do Flu na tabela de classificação.



Assim como na fase anterior, em caso de empate nos dois jogos das finais, o título ficará com o time de melhor campanha em toda a competição, no caso o Flu-PI. Antes de embarcar para o litoral, o Fluminense fez um rachão entre os jogadores. Os gols foram marcados por Nicolas para o time amarelo; Tiaguinho e Tarcísio para o verde.

(Foto: Reprodução/Instagram/Altos)

O duelo decisivo está marcado para o dia 27 de abril, às 19h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O campeão do Estadual leva pra casa o Troféu Carlos Said além de vagas nas principais competições nacionais e regionais da CBF.

Os ingressos para a primeira final estão disponíveis na Banca do Louro, na Praça da Graça no Centro de Parnaíba e também no CT Petrônio Portela.

