Piauí conquista 19 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Regional de Judô no Pará

O Piauí mostrou a sua força e conquistou 19 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Regional de Judô – Região 1 –, competição realizada no fim de semana em Belém, no Pará. O resultado ajudou a Seleção Piauiense a conquistar o primeiro lugar na categoria feminina e terceiro no masculino.



Na disputa deste evento - que foi seletiva para a fase final do campeonato nacional, se destacaram os atletas da Associação de Judô Expedito Falcão (Ajef). Das 19 medalhas conquistas pelo Piauí, a equipe faturou nove.

Foto: Arquivo/Pessoal

O professor Expedito Falcão contou que houve superação dos atletas na conquista dos resultados.

“A participação do Piauí foi muito boa com a conquista de 19 medalhas de ouro. Dentre elas, a Associação de Judô Expedito Falcão conquistou nove medalhas. Mais de 47% das medalhas que o Piauí conseguiu trazer para os nossos atletas. Houve superação de vários atletas. Lógico, que queríamos resultados melhores, mas isso mostra que estamos em um processo de renovação também”, disse.

Agora a preparação está voltada para a fase final do campeonato nacional. “Um deles inicia agora no mês de junho e, no final do mesmo mês, vai ter o Sub-18. Gostaria de parabenizar a todos, os pais que foram, que colaboram e participam com os atletas. Se não fosse também por eles, isso não teria sido conquistado. Parabéns aos atletas pela dedicação e empenho”, finaliza.

