Piauiense 2023: Com sete clubes, Estadual começa neste sábado (07)

O Campeonato Piauiense de Futebol 2023 vai começar neste sábado, 7 de janeiro, em Campo Maior. O duelo de abertura do estadual terá início com Comercial e Fluminense, que irão se enfrentar às 15h45, no Estádio Deusdeth de Melo. Sete clubes disputarão o maior título do futebol piauiense.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Além do duelo de estreia, a rodada contará também com Parnahyba e 4 de Julho, no Mão Santa, em Parnaíba; e, Corisabbá e Altos, no Tiberão, em Floriano. As duas partidas serão disputadas às 19h.

A primeira fase segue sendo disputada até os dias 21 de março, com a realização dos jogos da última rodada. A tabela está sujeita a alterações em virtude da tabela de competições da CBF e da participação dos representantes piauienses nas competições nacionais, que poderão avançar de fase alterando alguns jogos do estadual. Por conta disso, as semifinais seguem previstas para os dias 25 e 29 de março e as finais previstas para os dias 1º e 8 de abril.

A Série A do Campeonato Piauiense 2023 terá a participação 4 de Julho, Altos, Comercial, Corisabbá, Fluminense-PI, Parnahyba e River, que disputam, além do título, vagas em competições nacionais. O campeão fica com uma vaga na Copa do Brasil 2024, uma vaga para a Copa do Nordeste 2024 e uma vaga para a Série D 2024. Ao vice-campeão será ofertada a segunda vaga para participação na Copa do Brasil 2024 e a segunda vaga para a Série D 2024.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no