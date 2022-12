Piauiense 2023: Estádios que vão receber jogos do Estadual passam por vistoria

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) realizou mais uma rodada de visitas aos estádios do interior que irão receber os jogos do Campeonato Piauiense de 2023. Liderada pelo presidente da entidade, Robert Brown, a comissão visitou as praças esportivas das cidades de Campo Maior, Parnaíba e Piripiri. O principal objetivo foi o de verificar se as exigências dos órgãos de segurança e da FFP já estão sendo sanadas, bem como a apresentação dos laudos técnicos.

O estádio com a situação mais adiantada é a Arena Ytacoatiara, em Piripiri, que deverá entregar os laudos à Federação até o próximo dia 25. Já os documentos do Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, também estão sendo providenciados e devem ser entregues até o fim da semana que vem já com nova validade.

(Foto: Divulgação / FFP)

A Fundespi trabalha na agilidade dos laudos do Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior. Segundo a fundação, o projeto de engenharia do estádio, que ainda estava pendente, deverá ser entregue até a próxima sexta-feira (16). Em seguida, após avaliação prévia, o Corpo de Bombeiros irá realizar a vistoria do local para então ser emitido o laudo feio pelo órgão.

Para os estádios estarem aptos a receberem público, é necessária a validade de quatro laudos técnicos: de segurança, da vigilância sanitária, de engenharia e Corpo de Bombeiros. Com o Piauiense 2023 previsto para começar logo na segunda semana se janeiro, os responsáveis pelos estádios correm para que tudo esteja pronto antes das festas de fim de ano. Nos próximos dias, a comissão também irá a Floriano, ao sul do estado.

(Foto: Divulgação / FFP)

O ponta-pé inicial da Série A do Piauiense será dado no Estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, com o duelo entre Comercial e Fluminense, marcado para às 15h45. Mais tarde, às 19h, serão disputadas mais três partidas: River e Ferroviário, no Lindolfo Monteiro, em Teresina; Parnahyba e 4 de Julho, no Mão Santa, em Parnaíba; e, Corisabbá e Altos, no Tiberão, em Floriano.

A primeira fase segue sendo disputada até os dias 23 de março, com a realização dos jogos da última rodada. As semifinais estão marcadas para os dias 25 e 29 de março e as finais para os dias 1º e 8 de abril. O Fluminense-PI é o atual campeão estadual.

Com informações da FFP