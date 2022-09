Piauiense é vice-campeão mundial de judô em competição na Polônia

O piauiense Stanley Torres foi vice-campeão mundial de judô no último dia 9 de setembro, em competição realizada em Cracóvia, na Polônia. O torneio contou com a participação de mais de mil atletas de todo o mundo. Stanley foi o primeiro piauiense a conquistar a medalha de prata em um mundial masculino de judô, um feito histórico para o judô piauiense e nacional.

Em suas redes sociais, o atleta comemora a conquista. "Conseguimos chegar no mundial e conquistar uma medalha. Feito inédito no Piauí, apesar de ser um momento histórico, eu quero mais, quero o ouro. Essa prata veio coroar um ano repleto de conquistas. Se hoje eu sou vice-campeão mundial de judô é porque tenho os melhores ao meu lado. Felicidade que não cabe no peito!", disse.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O treinador do judoca, professor Queiroz, ressalta a dedicação do atleta em sua caminhada: "o Stanley é merecedor de tudo isso, um cara muito dedicado, trabalha fora daqui, treina e ainda é professor de forma voluntária para mais de 70 alunos no ginásio Sara Menezes. Dedicou-se muito e agora está colhendo os frutos, tenho certeza que ainda vai vir muita coisa boa por aí”.

O altera irá praticar do Qualifying, em Curitiba (PR), nos dias 13 e 14 de outubro. A competição serve para qualificar aqueles que irão disputar a fase final da seletiva olímpica Paris 20/24, no mês de dezembro em Porto Alegre.

