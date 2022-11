Piauiense Feminino: FFP altera local da partida de abertura; competição começa dia 5

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou duas alterações na tabela do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. O jogo de abertura da competição, marcado para o dia 5 de novembro, entre Piauí e Abelhas Rainha, mudou de local. Já a partida entre Tiradentes e Skill Red, no dia 9 de novembro, mudou de horário (Confira abaixo).

(Foto: Jailson Soares / O DIA)



A competição terá, ao todo, participação de quatro equipes. Os clubes credenciados para a disputa são Abelhas Rainhas, Piauí, Skill Red e Tiradentes. O campeonato será disputado com as equipes jogando entre si em turno único. Ao término da primeira fase, os dois clubes com melhor índice técnico avançam para a final da competição.

A decisão está marcada para o dia 19 de novembro e será realizada em jogo único. A equipe campeã será a representante do estado na Série A-3 do Brasileiro Feminino.

Confira as alterações:

Piauí x Abelhas Rainhas

De: Lindolfo Monteiro

Para: Albertão

Data e horário: 05/11/2022, 16h

Tiradentes x Skill Red

De: 16h

Para: 18h

Data e local: 09/11/2022, Lindolfo Monteiro

Com informações da FFP